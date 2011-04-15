Аппеляция поддержала ФАС в споре с объединением "Краснодарский чай"

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал доводы ФАС России в деле о недобросовестном использовании ООО "Объединение Краснодарский чай" наименования "Краснодарский чай" в названии своей продукции. Он отменил решение Арбитражного суда Москвы и отказался удовлетворить заявление компании об отмене решения и предписания антимонопольного ведомства. Решение суда апелляционной инстанции вступило в законную силу с 21 ноября 2019 года.



Ранее суды первой и апелляционной инстанции признали недействительными решение и предписание, выданное объединению антимонопольной службой, встав на сторону заявителя в лице ООО "Объединение Краснодарский чай". Однако Арбитражный суд Московского округа отменил решение судов по спорному делу и отправил его на новое рассмотрение. В свою очередь, Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда города Москвы и поддержал позицию ФАС, оставив решение и предписание ведомства в силе.



Напомним, Комиссия ФАС признала действия ООО "Объединение Краснодарский чай" актом недобросовестной конкуренции: компания вводила потребителей в заблуждение в отношении места производства своего товара - чая "Краснодарский" ("Краснодарскiй"). Так, в купаж данной продукции входил только 1% чая, который был выращен в Краснодарском крае. Остальная часть купажа состояла из чая, импортированного из Индии, Китая и Танзании. При этом, наименование "Краснодарский чай" является зарегистрированным наименованием места происхождения товара (чая).



Таким образом, комиссия антимонопольного ведомства пришла к выводу, что ООО "Объединение Краснодарский чай", размещая на упаковке продукции недостоверных сведения, вводило в заблуждение потребителей в отношении места производства товара, и, тем самым, нарушало положения закона "О защите конкуренции".



"AK&M" от 26.11.2019