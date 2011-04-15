ФАС оштрафовала участников лекарственного картеля на 283.5 млн руб. АО "Фирма Евросервис" и ООО "Мега Фарма" заплатят 234 млн и 49.5 млн руб. соответственно. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



Ранее ФАС признала ЗАО "Фирма Евросервис" и ООО "Мега Фарма" нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 закона "О защите конкуренции" при участии в 331 электронном аукционе на поставку лекарственных средств и медицинских изделий в организации государственной системы здравоохранения.



Сумма дохода участников картеля составила более 800 млн руб. Решение антимонопольного органа поддержано судом апелляционной инстанции.



Кроме того, ЗАО "Фирма Евросервис" включено в Реестр юридических лиц, привлечённых к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), ведение которого осуществляет Генпрокуратура.



Согласно данным Реестра, ЗАО "Фирма Евросервис" в 2018 году дважды привлекалось к административной ответственности за дачу взятки должностным лицам медицинских учреждений, в связи с чем было оштрафовано на 1 млн руб. и не может быть участником торгов в течение двух лет с момента попадания в Реестр.



"AK&M" от 26.11.2019