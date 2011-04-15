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26/11/2019
19:11

ФАС согласовала антимонопольный комплаенс компаниям "Барри Каллебаут НЛ Раша" и "Инфорум-Пром"

ФАС согласовала антимонопольный комплаенс компаниям "Барри Каллебаут НЛ Раша" и "Инфорум-Пром". Общества разработали его во исполнение предписания антимонопольного органа, говорится в сообщении ФАС.

Ранее ФАС удовлетворила ходатайство ООО "Барри Каллебаут НЛ Раша" о приобретении 100% голосующих акций ЗАО "Инфорум-Пром" и выдала предписание об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции на рынке шоколадной массы.

В соответствии с предписанием, компаниям, в том числе, надлежало подготовить антимонопольные политики, то есть закрепить во внутренних документах основные меры, принимаемые этими обществами для снижения рисков и предупреждения нарушений антимонопольного законодательства.

"AK&M" от 26.11.2019
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