ФАС согласовала антимонопольный комплаенс компаниям "Барри Каллебаут НЛ Раша" и "Инфорум-Пром". Общества разработали его во исполнение предписания антимонопольного органа, говорится в сообщении ФАС.



Ранее ФАС удовлетворила ходатайство ООО "Барри Каллебаут НЛ Раша" о приобретении 100% голосующих акций ЗАО "Инфорум-Пром" и выдала предписание об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции на рынке шоколадной массы.



В соответствии с предписанием, компаниям, в том числе, надлежало подготовить антимонопольные политики, то есть закрепить во внутренних документах основные меры, принимаемые этими обществами для снижения рисков и предупреждения нарушений антимонопольного законодательства.



"AK&M" от 26.11.2019