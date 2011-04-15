Дайджест газеты "Ведомости" от 27 ноября 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 27 ноября 2019 года.





ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВО ЗАПУСТИТЬ РЕФОРМУ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА БИЗНЕСОМ



НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЭТОГО ЗАКОНОПРОЕКТЫ СОГЛАСОВАНЫ, НО СФЕРА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ СУЗИЛАСЬ





Законопроекты, которые определяют, как устанавливать требования к бизнесу и проверять их выполнение, одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности, рассказали два федеральных чиновника. "Ведомости" ознакомились с копиями документов, их подлинность подтвердили член комиссии и сотрудники двух бизнес-объединений, участвовавших в обсуждении проектов. В четверг оба проекта будут обсуждаться на заседании правительства, говорит сотрудник аппарата правительства.





БИЗНЕС ПРЕДУПРЕДИЛ О РИСКЕ НОВЫХ МАХИНАЦИЙ НА АЛКОГОЛЬНОМ РЫНКЕ

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОЗВОЛЯТ УХОДИТЬ ОТ НАЛОГОВ И ВЫДАВАТЬ АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ ЗА СИДРЫ





"Опора России" (объединяет небольшие и средние компании) предложила Росалкогольрегулированию (РАР) изменить технический регламент ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции". "Ведомости" ознакомились с письмом, его подлинность подтвердил член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин, а представитель РАР - получение такого письма.





"ЭКСМО" ПОДАЛО В СУД НА MAIL.RU GROUP ИЗ-ЗА ПИРАТСТВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ТРЕБУЕТ ПРЕКРАТИТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ НЕЛЕГАЛЬНОГО КОНТЕНТА В "ОДНОКЛАССНИКАХ" И "МОЕМ МИРЕ"





ООО "Издательство "Эксмо" подало 22 ноября иск к структуре Mail.ru Group - ООО "Мэйл.ру" о защите авторских прав, сообщил "Ведомостям" гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ, представляет интересы "Эксмо") Максим Рябыко. Предметом иска стала аудиокнига Алекса Лесли (Александр Кириллов) "Охота на самца", нелегальная фонограмма которой размещалась на сайтах принадлежащих Mail.ru Group соцсетей "Одноклассники" и "Мой мир", следует из текста искового заявления ("Ведомости" ознакомились с его копией). Лесли - автор книг и тренингов, посвящённых искусству соблазнения, известен также как наставник модели Анастасии Вашукевич (псевдоним Анастасия Рыбка).





РОСПОТРЕБНАДЗОР ПОТРАТИЛ ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ НА ДЕЗИНФЕКЦИЮ

РЕСТОРАТОРЫ СЧИТАЮТ НОВЫЙ ПРОЕКТ САНПИНОВ САБОТАЖЕМ



Проект новых СанПиНов был анонсирован 9 октября. Документ готов, во вторник его обсудили в аппарате правительства. Проект СанПиНов роздали сотрудникам Минэкономразвития, Минпромторга, Минюста, общественных организаций "Опора России", Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Торгово-промышленная палата (ТПП). "Ведомостям" удалось ознакомиться с копией документа. Его подлинность подтвердили четыре участника этой встречи. Из 38 страниц деятельности кафе и ресторанов посвящено 10. Остальные пункты касаются питания в больницах, самолетах, детских садах и т. п.





"САМОЛЕТ" ПОСТРОИТ ЕЩЕ 700 000 КВ. М В НОВОЙ МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЕ

ИНВЕСТИЦИИ ПРЕВЫСЯТ 56 МЛРД РУБЛЕЙ



Девелопер договорился с владельцами двух крупных земельных участков в новой Москве и Подмосковье построить там в общей сложности 700 000 кв. м жилья. Об этом "Ведомостям" рассказали два брокера, работавших с компанией, и один из ее партнеров. Представитель группы "Самолет" это подтвердил. По его словам, инвестиции превысят 56 млрд руб.





ВИКТОР САДОВНИЧИЙ: НЕ СОГЛАШУСЬ, ЧТО В МГУ НЕТ ДЕМОКРАТИИ

РЕКТОР ГЛАВНОГО ВУЗА СТРАНЫ - О ПРОДЛЕНИИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ, ПОЛИТИКЕ И КАТЕРИНЕ ТИХОНОВОЙ





Ректор МГУ Виктор Садовничий возглавляет главный вуз страны с 1992 г. В этом году Садовничему исполнилось 80 лет, в конце декабря истекает очередной срок его полномочий. Для ректоров государственных вузов Трудовым кодексом установлен предельный возраст в 65 лет, который по решению учредителя может быть продлен еще на пять лет. Однако для Московского и Санкт-Петербургского университетов действует особый порядок: их руководителей президент назначает своим указом и он же после достижения ими 65-летнего возраста был вправе дважды продлить их полномочия на новый пятилетний срок. Садовничему полномочия продлевались уже дважды, в 2009 и 2014 гг. Но на прошлой неделе Госдума одобрила поправку о бессрочных полномочиях ректоров и сняла ограничения по возрасту для ректоров МГУ и СПбГУ. После чего Садовничий согласился дать интервью "Ведомостям".





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 27.11.2019