Дайджест газеты "Коммерсант" от 27 ноября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 27 ноября 2019 года.



ПРОБЕГ НАБИВАЕТ СЕБЕ ЦЕНУ

ПОДЕРЖАННЫЕ АВТОМОБИЛИ ДОРОЖАЮТ НЕ ХУЖЕ НОВЫХ



Автомобили с пробегом дорожают вслед за новыми, утверждают дилеры и онлайн-агрегаторы. Спрос растет, а машины возрастом до трех лет в дефиците: первые владельцы придерживают их, пока копят деньги на продолжающие дорожать автомобили первичного сегмента. Именно "трехлетки", как правило, приобретают как альтернативу новым машинам, в этот сегмент перетекает спрос с первичного рынка. Аналитики отмечают, что часть клиентов на фоне недостатка предложений на вторичном рынке и высоких цен на новые машины могут и вовсе отказаться от покупки автомобиля.





СКЛАДЫ ВЗЯТОК И ОТКАТОВ

НАЧАЛЬНИК КИРИЛЛА ЧЕРКАЛИНА ОКАЗАЛСЯ БЕДНЕЕ ПОДЧИНЕННОГО



Бывший заместитель начальника управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Дмитрий Фролов оказался в сотни раз беднее своего экс-подчиненного Кирилла Черкалина. У полковника Фролова следствие смогло найти и арестовать только загородный дом, квартиру и миллион рублей. Тогда как у полковника Черкалина по иску Генпрокуратуры были обращены в доход государства объекты недвижимости и другие активы, оцениваемые в 6,5 млрд руб.





СЛЕДЫ "СУММЫ" ПРИВЕЛИ В ИЗРАИЛЬ

МВД ХОЧЕТ ЗАОЧНО АРЕСТОВАТЬ БЫВШЕГО ПАРТНЕРА БРАТЬЕВ МАГОМЕДОВЫХ



Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД ходатайствует о заочном аресте Давида Каплана, бывшего делового партнера совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Проживающий в Израиле господин Каплан обвиняется в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, экс-совладелец литовского банка Snoras Давид Каплан входил в ОПС братьев Магомедовых, расследование в отношении которых уже завершено, и они знакомятся с материалами дела.





ВОДИТЕЛЬ ВЫДАЛ СЕКТУ

АРЕСТОВАНЫ СОУЧАСТНИКИ УБИЙСТВА БОРЦА С ЭКСТРЕМИЗМОМ



Как стало известно "Ъ", в уголовном деле об убийстве в Москве главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата появилось уже пятеро фигурантов, которые являются между собой родственниками и членами секты баталхаджинцев. Двух из них арестовали в столице. При этом непосредственного исполнителя преступления пытаются найти в Чечне.





ПЛАТЕЖНЫХ АГЕНТОВ ПЕРЕСЧИТАЮТ

ИХ КОМИССИИ МОГУТ ОГРАНИЧИТЬ В МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ



ЦБ собирается получить от кредитных организаций информацию о числе устройств их банковских платежных агентов (БПА). Особое внимание он просит уделить комиссиям, взимаемым агентами в небольших населенных пунктах, там у граждан зачастую нет альтернативного канала платежей. ФАС не исключает введения в следующем году ограничения на размер комиссионных.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 27.11.2019