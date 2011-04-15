Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

27/11/2019
10:17

Дайджест газеты "Коммерсант" от 27 ноября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 27 ноября 2019 года.

ПРОБЕГ НАБИВАЕТ СЕБЕ ЦЕНУ
ПОДЕРЖАННЫЕ АВТОМОБИЛИ ДОРОЖАЮТ НЕ ХУЖЕ НОВЫХ

Автомобили с пробегом дорожают вслед за новыми, утверждают дилеры и онлайн-агрегаторы. Спрос растет, а машины возрастом до трех лет в дефиците: первые владельцы придерживают их, пока копят деньги на продолжающие дорожать автомобили первичного сегмента. Именно "трехлетки", как правило, приобретают как альтернативу новым машинам, в этот сегмент перетекает спрос с первичного рынка. Аналитики отмечают, что часть клиентов на фоне недостатка предложений на вторичном рынке и высоких цен на новые машины могут и вовсе отказаться от покупки автомобиля.


СКЛАДЫ ВЗЯТОК И ОТКАТОВ
НАЧАЛЬНИК КИРИЛЛА ЧЕРКАЛИНА ОКАЗАЛСЯ БЕДНЕЕ ПОДЧИНЕННОГО

Бывший заместитель начальника управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Дмитрий Фролов оказался в сотни раз беднее своего экс-подчиненного Кирилла Черкалина. У полковника Фролова следствие смогло найти и арестовать только загородный дом, квартиру и миллион рублей. Тогда как у полковника Черкалина по иску Генпрокуратуры были обращены в доход государства объекты недвижимости и другие активы, оцениваемые в 6,5 млрд руб.


СЛЕДЫ "СУММЫ" ПРИВЕЛИ В ИЗРАИЛЬ
МВД ХОЧЕТ ЗАОЧНО АРЕСТОВАТЬ БЫВШЕГО ПАРТНЕРА БРАТЬЕВ МАГОМЕДОВЫХ

Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД ходатайствует о заочном аресте Давида Каплана, бывшего делового партнера совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Проживающий в Израиле господин Каплан обвиняется в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, экс-совладелец литовского банка Snoras Давид Каплан входил в ОПС братьев Магомедовых, расследование в отношении которых уже завершено, и они знакомятся с материалами дела.


ВОДИТЕЛЬ ВЫДАЛ СЕКТУ
АРЕСТОВАНЫ СОУЧАСТНИКИ УБИЙСТВА БОРЦА С ЭКСТРЕМИЗМОМ

Как стало известно "Ъ", в уголовном деле об убийстве в Москве главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата появилось уже пятеро фигурантов, которые являются между собой родственниками и членами секты баталхаджинцев. Двух из них арестовали в столице. При этом непосредственного исполнителя преступления пытаются найти в Чечне.


ПЛАТЕЖНЫХ АГЕНТОВ ПЕРЕСЧИТАЮТ
ИХ КОМИССИИ МОГУТ ОГРАНИЧИТЬ В МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

ЦБ собирается получить от кредитных организаций информацию о числе устройств их банковских платежных агентов (БПА). Особое внимание он просит уделить комиссиям, взимаемым агентами в небольших населенных пунктах, там у граждан зачастую нет альтернативного канала платежей. ФАС не исключает введения в следующем году ограничения на размер комиссионных.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.

"AK&M" от 27.11.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100