ЦБ объявил учётную цену золота на 28 ноября - 3002.45 руб./г против 3000.45 руб./г на 27 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 28 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3002.45 руб./грамм
Серебро: - 34.83 руб./грамм
Платина: - 1853.13 руб./грамм
Палладий: - 3710.38 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
21.11 22.11 23.11 26.11 27.11
Золото 3037.48 3015.06 3013.70 2991.94 3000.45
Серебро 35.25 35.13 35.01 35.21 34.73
Платина 1877.20 1871.97 1866.02 1830.69 1850.51
Палладий 3635.01 3620.78 3625.54 3661.39 3717.50