ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 27 ноября, в размере 70.5159 руб. против 70.3122 руб. на 26 ноября.





Курс евро за последние 5 дней:



26.11.19 - 70.3122 руб.

23.11.19 - 70.5207 руб.

22.11.19 - 70.6997 руб.

21.11.19 - 70.8524 руб.

20.11.19 - 70.6286 руб.























































































































































































































































"AK&M" от 26.11.2019