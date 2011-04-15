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27/11/2019
12:36

Datsun отзывает 1.677 тыс. автомобилей в РФ

ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" отзывает 1.677 тыс. автомобилей Datsun on-DO/mi-DO (модельный код BD0). Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, изготовленные с 12 августа по 4 сентября 2019 года.

Причиной отзыва транспортных средств является возможное несоответствие спецификации материала, из которого изготовлен обратный клапан усилителя тормозов. В таких условиях существует вероятность поломки клапана при нормальной эксплуатации автомобиля клиентом, что приведет к необходимости прикладывать большее усилие на педаль тормоза для торможения автомобиля.

Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта.

Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru (проект компании Яндекс). Исходная информация для размещения на данном сервисе передается Росстандартом в рамках соответствующего соглашения.

Если автомобиль подпадает под отзывную программу владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

На транспортных средствах будет произведена проверка и, при необходимости, замена обратного клапана усилителя тормозов.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" является официальным представителем изготовителя Datsun на российском рынке.

"AK&M" от 27.11.2019
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