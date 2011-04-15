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27/11/2019
12:39

ФАС считает необходимым усилить меры по борьбе с незаконным оборотом табачной продукции

ФАС России считает необходимым усилить меры по борьбе с незаконным оборотом табачной продукции. Об этом говорится в сообщении службы по итогам совещания Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Несмотря на отсутствие точных данных, все участники табачной индустрии и регуляторы отмечают рост на рынке табака нелегальной и контрафактной продукции.

В качестве борьбы с оборотом нелегальной табачной продукции заместитель начальника Контрольно-финансового управления ФАС России Наталия Исаева озвучила такие меры, поддерживаемые ведомством, как гармонизация ставок акцизов в РФ со странами-участницами ЕАЭС; скорейшее принятие нормативных правовых актов, регулирующих оборот инновационной никотиносодержащей продукции; ужесточение мер административной ответственности за незаконные производство и сбыт табачной продукции.

Кроме того, представитель антимонопольного ведомства отметила, что регулирование рынка табака и никотинсодержащей продукции на сегодняшний день нуждается в корректировке. В частности, речь идёт о введении комплексного регулирования отрасли.

"AK&M" от 27.11.2019
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