ФАС считает необходимым усилить меры по борьбе с незаконным оборотом табачной продукции

ФАС России считает необходимым усилить меры по борьбе с незаконным оборотом табачной продукции. Об этом говорится в сообщении службы по итогам совещания Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.



Несмотря на отсутствие точных данных, все участники табачной индустрии и регуляторы отмечают рост на рынке табака нелегальной и контрафактной продукции.



В качестве борьбы с оборотом нелегальной табачной продукции заместитель начальника Контрольно-финансового управления ФАС России Наталия Исаева озвучила такие меры, поддерживаемые ведомством, как гармонизация ставок акцизов в РФ со странами-участницами ЕАЭС; скорейшее принятие нормативных правовых актов, регулирующих оборот инновационной никотиносодержащей продукции; ужесточение мер административной ответственности за незаконные производство и сбыт табачной продукции.



Кроме того, представитель антимонопольного ведомства отметила, что регулирование рынка табака и никотинсодержащей продукции на сегодняшний день нуждается в корректировке. В частности, речь идёт о введении комплексного регулирования отрасли.



"AK&M" от 27.11.2019