Минэкономразвития утвердило методику расчёта уровня развития ГЧП в регионах

Минэкономразвития России утвердило методику расчёта показателя "Уровень развития сферы государственно-частного партнёрства в субъекте Российской Федерации" за 2019 год, в соответствии с которой Министерство с привлечением независимых экспертных организаций сформирует рейтинг регионов по уровню развития ГЧП за 2019 год. Об этом говорится в сообщении министерства.



Методика базируется на ранее действовавших подходах к расчёту рейтинга, в которые по результатам обсуждения с регионами и экспертами внесены точечные изменения, направленные на повышение прозрачности процедуры расчёта рейтинга. В частности, снижается количество экспертных коэффициентов для оценки реализации проектов ГЧП, а также институциональной среды и нормативно-правового обеспечения сферы ГЧП в субъекте РФ. Кроме того, в целях повышения объективности качественных критериев учитываются оценки пула независимых экспертных организаций, перечень которых будет размещён на сайте Министерства.



Также фиксируется, что опыт субъектов по реализации проектов ГЧП (оценивается по объёму внебюджетных инвестиций в проекты ГЧП) определяется Министерством на основе информации, содержащейся исключительно в государственной автоматизированной информационной системе "Управление". Она является официальной информационной системой для целей мониторинга концессионных соглашений, соглашений о ГЧП и соглашений о муниципально-частном партнерстве.



Методика станет транзитным этапом в переходе к новой методике, предполагающей концептуальные изменения в существующие подходы к расчёту рейтинга ГЧП начиная с 2020 года. Приказ Минэкономразвития о ее утверждении будет принят до конца 2019 года.



Цель новой методики - стимулирование органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления к более активному использованию механизмов ГЧП для привлечения частных инвестиций в развитие инфраструктуры, тем самым оказывая содействие реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".



В связи с этим в рамках новой методики при расчете показателя увеличивается значимость опыта реализации проектов ГЧП (оценивается по общему объему инвестиций в проекты ГЧП). Кроме того, в оценку нормативной и институциональной среды ГЧП также вносятся изменения, обусловленные тенденциями развития сферы ГЧП, нормативной правовой базы федерального и регионального уровня, а также необходимостью повышения прозрачности получаемых оценок.



"AK&M" от 27.11.2019