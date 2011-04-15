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27/11/2019
10:53

Российские туристы попали в ДТП в Доминикане

В Доминиканской Республике по дороге в аэропорт города Ла-Романа произошло ДТП с участием туристического автобуса с гражданами России. Об этом сообщил Ростуризм.

Столкновение произошло между автобусом и грузовым транспортным средством. В салоне находилось 39 российских туристов, 2 гида и водитель. Погибших нет, в настоящий момент все пострадавшие туристы находятся под наблюдением врачей в госпиталях. 7 туристов продолжили трансфер и вылетают ранее запланированным рейсом.

Принимающий офис туроператора поездки - Anex Tour держит ситуацию под контролем, специалисты компании находятся непосредственно с туристами.

"AK&M" от 27.11.2019
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