Российские туристы попали в ДТП в Доминикане

В Доминиканской Республике по дороге в аэропорт города Ла-Романа произошло ДТП с участием туристического автобуса с гражданами России. Об этом сообщил Ростуризм.



Столкновение произошло между автобусом и грузовым транспортным средством. В салоне находилось 39 российских туристов, 2 гида и водитель. Погибших нет, в настоящий момент все пострадавшие туристы находятся под наблюдением врачей в госпиталях. 7 туристов продолжили трансфер и вылетают ранее запланированным рейсом.



Принимающий офис туроператора поездки - Anex Tour держит ситуацию под контролем, специалисты компании находятся непосредственно с туристами.



"AK&M" от 27.11.2019