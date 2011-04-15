Новый банк развития стран БРИКС зарегистрировал программу биржевых облигаций на 100 млрд руб.

Московская биржа утвердила программу биржевых облигаций Нового банка развития (НБР, Банк) с присвоением номера серии 4 00005-L-001P-02E на сумму 100 млрд руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Росбанка.



Облигации планируется размещать по открытой подписке. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы, составляет 20 лет с даты начала размещения выпуска. Программа биржевых облигаций бессрочная. Организаторами выпуска утверждены ПАО "Росбанк" и Газпромбанк.



Новый банк развития (New Development Bank, НБР) был учрежден странами БРИКС на основе межправительственного Соглашения о Новом банке развития, подписанного в ходе шестого саммита БРИКС в Форталезе, в Бразилии в 2014 году. Соглашение вступило в действие в июле 2015 года.



Цель НБР - мобилизация финансовых средств для проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития. Разрешенный к выпуску капитал Банка составляет $100 млрд, распределенный - $50 млрд, в том числе: оплачиваемый - $10 млрд, капитал, оплачиваемый по требованию - $40 млрд. Капитал Банка распределяется между странами БРИКС в равных долях - по 20 % и подлежит оплате в течение 7 лет в соответствии с установленным графиком платежей.



ПАО "Росбанк" (ИНН 7744001497) основано в 1993 году, входит в тридцатку крупнейших российских банков, является универсальным коммерческим банком, предоставляющим весь комплекс банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам. Мажоритарным акционером банка является французская банковская группа Societe Generale. 100%-ми дочерними компаниями Росбанка являются банки DeltaCredit и "Русфинанс".



Чистая прибыль группы "Росбанк" по МФСО за 9 месяцев 2019 года составила 8.9 млрд руб.



"AK&M" от 27.11.2019