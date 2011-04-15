ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8.4%

ВТБ улучшает условия выдачи ипотечных кредитов. Об этом говорится в сообщении банка.



При первоначальном взносе более 50% ставка для заёмщиков составит 8.4%. Новое предложение доступно при приобретении готового и строящегося жилья и действует до 31 декабря 2019 года.



В рамках базовой линейки ипотечных продуктов ВТБ также улучшает условия для зарплатных клиентов: ставка по кредиту снижается до 8.9%, а по рефинансированию - до 8.8% (при первоначальном взносе от 10%). Дополнительный дисконт в размере 0.6 п.п. предусмотрен при активном использовании "Мультикарты" ВТБ с подключенной опцией "Заемщик".



По итогам десяти месяцев 2019 года ипотечный портфель ВТБ увеличился на 16% и достиг 1.63 трлн руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 27.11.2019