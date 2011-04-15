Штраф за нарушение правил платной парковки в Москве может быть снижен

Сумма административного штрафа за нарушение правил платной парковки в Москве может быть уменьшена. Такую возможность участники круглого стола, прошедшего в рамках заседания комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, предложили создать для нарушителей, которые внесут оплату в двадцатидневный срок, говорится в материалах думы.



Как отметил председатель комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников, фракция партии "Единая Россия": "Город вправе устанавливать штрафы за определённые виды правонарушений, в том числе связанные с использованием автотранспортных средств. Одним из наиболее распространенных нарушений является неоплата парковки. На сегодняшний день москвич-нарушитель не может рассчитывать на получение скидки и оплачивает штраф в полном объёме. У депутатов Московской городской Думы есть обращения граждан на эту тему, и мы бы хотели обсудить возможность получения горожанами скидок".



Платные парковки в столице появились 1 ноября 2012 года. Сегодня в Москве расположено более 81.8 тыс. платных парковочных мест. С 9 января 2019 года размер штрафов за неоплату парковки увеличен до 5 тыс. руб. "Основная цель любого административного штрафа - стимулирование граждан к добросовестному исполнению обязанностей. Предложение о сокращение суммы штрафа, в случае если оплата произведена в течение 20 дней, может найти поддержку москвичей", добавил А.Семенников.



В свою очередь старший инспектор по особым поручениям 4-го отдела Управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве Сергей Погорелов отметил, что "за 10 месяцев 2019 года столичной Госавтоинспекцией вынесено более 23 млн постановлений о штрафах на общую сумму более 20 млрд руб. Из них оплачено 9 млрд руб., 17 млн постановлений оплачены с 50%-ной скидкой. Это 87% от общего количества постановлений. В 2018 году эта цифра была на 10% ниже. Получается, что люди, нарушая правила дорожного движения, чаще и больше штрафов оплачивают со скидкой. Что касается платных парковок, то штраф за их неоплату не связан напрямую с безопасностью движения. Поэтому мы считаем, что применение федеральной нормы КоАП в случае ошибки во время стоянки в Москве возможно. То, что её до сих пор нет в столичном законодательстве, - упущение".



"AK&M" от 27.11.2019