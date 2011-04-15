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27/11/2019
18:30

Товарооборот сельхозпродукции между РФ и Китаем за 10 месяцев вырос на 9.5% до $3.93 млрд

Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Китаем за 10 месяцев 2019 года увеличился на 9.5% до $3.93 млрд по сравнению с годом ранее. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза по итогам 6-го заседания Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

При этом за указанный период российский экспорт в Китай возрос в стоимостном выражении на 25% до $2.6 млрд.

Кроме того, расширяется номенклатура экспорта, а по некоторым видам продукции китайская сторона уже согласовала поставки со всей территории России. Так, в июне этого года подписано соответствующее соглашение по экспорту сои.

"AK&M" от 27.11.2019
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