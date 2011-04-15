Объём инвестиций в Москве вырос почти на 11%, В.Ефимов

Объём инвестиций в основной капитал в столице за три квартала 2019 года составил 1.6 трлн руб, что на 10.6% процента выше показателя аналогичного периода 2018 года, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сообщила столичная мэрия.



За девять месяцев этого года доля внебюджетных инвестиций составила 75.1%, что на 2.3 процентного пункта выше, чем было за тот же период в прошлом году. В структуре финансирования инвестиций в основной капитал с 57.7% до 59.7% а увеличилась доля собственных средств.



С 2010 по 2018 год инвестиции в основной капитал в Москве выросли в сопоставимых ценах более чем в два раза. Сегодня на долю столицы приходится 14% общероссийского объёма инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России.



Рост объёма инвестиций в основной капитал в столице в значительной степени обусловлен мерами поддержки, которые оказывает Правительство Москвы бизнесу. Так, активно инвестирующие компании, которым присвоены статусы технопарка, промышленного комплекса, якорного резидента технопарка, могут снизить региональную налоговую нагрузку на 17-25%. Такой же механизм действует и в отношении новых инвестиционных проектов. Сегодня 105 московских предприятий имеют право на различные льготы. В их числе 49 промкомплексов, 36 технопарков, 10 якорных резидентов, девять инвестиционных приоритетных проектов, один производитель автотранспортных средств.



"AK&M" от 27.11.2019