Товарооборот России и Хорватии за 9 месяцев вырос на 22% до $1.2 млрд

Товарооборот России и Хорватии за 9 месяцев 2019 года вырос на 22%. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ по итогам девятого заседания комиссии, которое провёл министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев (является сопредседателем Российско-Хорватской Межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества) совместно с министром экономики, малого и среднего предпринимательства Республики Хорватия Дарко Хорватом.



"За девять месяцев текущего года, товарооборот между Россией и Хорватией увеличился почти на 22% и составил $1.2 млрд. Наиболее активно экономический диалог между нашими странами развивается в области энергетики, банковского обслуживания, в научно-технической области и образовании. Уверен, что этими сферами потенциал двустороннего сотрудничества далеко не ограничен", - заявил глава Минсельхоза.



Как отметил Д.Патрушев, в рамках работы Межправкомиссии приоритетными остаются вопросы сотрудничества в топливно-энергетической сфере. Российская сторона удовлетворена урегулированием проблемы дифференцированного режима торговли нефтепродуктами на территории Хорватии, импортируемыми из третьих стран. Данные меры, как ожидается, придадут позитивный импульс дальнейшему развитию системы обеспечения нефтепродуктами хорватских потребителей, а также созданию благоприятной конкурентной среды для всех участников рынка.



Также активно идет работа над газификацией нефтеперерабатывающего завода Брод. Это направление рассматривается российской стороной в качестве одной из самых важных инициатив по увеличению экономической эффективности и экологической безопасности на предприятиях в Республике Сербской, а значит, и в приграничных регионах Хорватии.



Одно из ключевых направлений двустороннего взаимодействия - сельское хозяйство. Это подтверждает факт, что за десять месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, товарооборот сельхозпродукции между Россией и Хорватией увеличился в 2.6 раза.



По словам Д.Патрушева, двустороннее сотрудничество в научно-технической сфере и сфере образования имеет очень высокий потенциал. Существуют все возможности для того, чтобы придать дополнительную динамику этой деятельности, в том числе в рамках Рабочей группы по научно-техническому сотрудничеству. В октябре текущего года в Москве, на базе Московского института стали и сплавов, при поддержке министерств образования и науки России и Хорватии была проведена научно-практическая конференция. Кроме того, в следующем году планируется совместный конкурс по поддержке исследовательских проектов в приоритетных областях в рамках российско-хорватского научно-технического сотрудничества. В качестве ключевых направлений определены: биомедицина и биотехнологии, альтернативные источники энергии и энергетика, а также информационно-коммуникационные технологии.



Туристические потоки между Россией и Хорватией также динамично увеличиваются. По данным российской стороны, число хорватских граждан, посетивших Россию в 2018 году, в 3 раза больше, чем годом ранее. Количество российских туристов в Хорватии выросло в этот период почти на 20%.



"AK&M" от 27.11.2019