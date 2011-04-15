РФ на треть снизила зависимость от импорта молока за последние 6 лет, Д.Патрушев

Россия на треть снизила зависимость от импорта молока за последние 6 лет. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на открытии VI Международного агропромышленного молочного форума, которое состоялось сегодня в Московской области, говорится в сообщении министерства.



Выступая с приветственным словом к участникам мероприятия глава Минсельхоза отметил, что в стране поступательно растёт производство молока. В прошлом году объём его составил 30.6 млн т, рост ожидается и по итогам 2019 года. По словам министра, в этом большая заслуга малого и среднего агробизнеса.



"За последние 6 лет наша зависимость от внешних поставок снизилась более чем на 30%. Только в прошлом году импорт молока сократился на 7.2% до 6.5 млн т. То есть доля отечественного производства на российском рынке молока стабильно увеличивается", - подчеркнул Д.Патрушев.



Говоря о росте показателей и обеспеченности внутреннего рынка, министр отметил, что важнейшим направлением работы остаётся улучшение качества и расширение ассортимента продукции за счёт внедрения новых технологических приёмов и современного оборудования. В том числе на это направлена работа федеральной государственной информационной системы "Меркурий", в которую с 1 ноября включена вся молочная продукция. Это позволяет снижать административные барьеры для бизнеса при оформлении ветеринарных сопроводительных документов, а также способствует повышению безопасности молочной продукции и ценовой стабильности на рынке молока.



Государство уделяет особое внимание поддержке производителей и переработчиков молока и молочной продукции, реализуя целый комплекс мер, включающий субсидирование, льготное кредитование и возмещение капзатрат при строительстве молочных ферм.



Обеспеченность внутреннего рынка и достойное качество продукции российского АПК позволяют уверенно развивать экспортный потенциал. Основными потребителями российской молочной продукции остаются страны-участники ЕАЭС, их доля составляет около 60%. Помимо этого, в прошлом году для поставок отечественного молока и молочной продукции были открыты рынки Лаоса и Камбоджи. Большим успехом стало открытие в 2018 году перспективного рынка Китайской Народной Республики. Сегодня уже 34 предприятия молочной индустрии имеют право поставлять свою продукцию в КНР, а 49 компаний - продают в Китай своё мороженое. В текущем году российская молочная продукция получила доступ в Тунис и Турцию.



"AK&M" от 27.11.2019