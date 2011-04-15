Стыковка грузового корабля "Прогресс МС-13" с МКС назначена на 9 декабря

Стыковка грузового корабля "Прогресс МС-13" с Международной космической станцией, запуск которого запланирован на 6 декабря 2019 года с космодрома "Байконур", назначена на 9 декабря. Об этом сообщил Роскосмос.



В связи с тем, что запуск американского грузового корабля Dragon миссии SpX-19 намечен на 4 декабря, стыковка - 7 декабря, а 8 декабря агентство NASA предложило предусмотреть как резервный день, руководством полёта российского сегмента Международной космической станции принято решение установить дату стыковки корабля "Прогресс МС-13" 9 декабря по штатной трёхсуточной схеме.



"AK&M" от 27.11.2019