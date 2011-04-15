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27/11/2019
13:10

Нефть с месторождения "Русское" начала поступать в систему магистральных трубопроводов

Нефть с уникального месторождения "Русское", которое разрабатывает Тюменнефтегаз, начала поступать в систему магистральных трубопроводов Заполярье-Пурпе. Об этом говорится в сообщении Роснефти.

Повысить эффективность транспортировки нефти удалось благодаря завершению строительства и вводу в промышленную эксплуатацию объектов первого пускового комплекса на приемо-сдаточном пункте "Заполярное". Новый объект оборудован современной системой измерения количества нефти и контроля показателей качества сырья. Сдаваемая в трубопроводную систему Заполярье-Пурпе нефть соответствует ГОСТ 51858-2002 и ТР ЕАЭС 045/2017, а также отвечает всем требованиям, указанным в технических условиях на подключение объектов нефтедобычи к магистральным нефтепроводам. Планируемые объемы сдачи товарной нефти составят до 10 млн тонн нефти в год.

Добываемая на "Русском" месторождении нефть обладает высокими товарными свойствами: низкопарафинистая и малосернистая, её качества лучше, чем у нефти сорта Brent. Несмотря на то, что добываемая на месторождении нефть имеет высокую плотность и вязкость, она не замерзает даже при температуре -26°C.

По величине запасов нефти "Русское" месторождение классифицируется как уникальное. Геологические запасы составляют около 1.5 млрд т, извлекаемые запасы - 448 млн т.

АО "Тюменнефтегаз" - одно из ключевых дочерних обществ НК "Роснефть" в Тюменской области. На сегодняшний день основной деятельностью предприятия является разработка месторождения "Русское" - одного из самых крупных месторождений в России.

"Русское" месторождение было открыто в 1968 году, находится за Полярным кругом на полуострове Ямал в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа и имеет значительные подготовленные к разработке запасы нефти.

"AK&M" от 27.11.2019
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