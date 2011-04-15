Транснефть вывела нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан" на максимальную мощность

ПАО "Транснефть" вывело трубопроводную систему "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ТС ВСТО) на максимальную мощность. Об этом говорится в сообщении компании.



Церемония состоялась 27 ноября 2019 года в ходе заседания совета директоров компании в Москве в режиме телемоста с Братском и Хабаровском, где располагаются диспетчерские пункты управления участков трубопровода, а также портом Козьмино - конечной точкой ВСТО.



Министр энергетики РФ А.Новак и президент компании Н.Токарев дали команду осуществить пуск построенных нефтеперекачивающих станций для перевода ТС "Восточная Сибирь - Тихий океан" в работу на максимальной мощности.



Об успешном запуске новых производственных объектов доложили руководители ООО "Транснефть - Восток" и ООО "Транснефть - Дальний Восток", сообщив о выводе ВСТО-1 на максимальную мощность в 80 млн т и ВСТО-2 - на 50 млн т нефти в год. Порт Козьмино, являющийся конечным пунктом магистрального нефтепровода, подтвердил готовность к началу приёма увеличенных объёмов российской нефти ESPO.



В настоящее время приём нефти сорта ESPO осуществляется в режиме, соответствующем полной производительности, параметры работы в норме.



Магистральный нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан" был построен в соответствии с распоряжением Правительства РФ для трубопроводной транспортировки нефти месторождений Восточной и Западной Сибири на нефтеперерабатывающие предприятия российского Дальнего Востока и рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.



Согласно первоначальным планам проект должен был быть реализован к 2030 году, однако в связи с высокой востребованностью у нефтяных компаний данного направления поставок ПАО "Транснефть" приняло решение завершить работы в рекордные сроки - с опережением более чем на десять лет.



Увеличение мощностей нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" велось по двум сегментам: расширение первой очереди (ВСТО-1) до 80 млн т в год и расширение второй очереди (ВСТО-2) до 50 млн т нефти в год.



Нефтепроводная система "Восточная Сибирь - Тихий океан" на участке Тайшет - Сковородино (ВСТО-1) была построена за три года и введена в эксплуатацию в 2009 году. Ее протяженность составляет 2694 км, трасса трубопровода проходит по территориям Республики Саха (Якутия), Иркутской и Амурской областей.



В том же году был введён в эксплуатацию нефтеналивной порт в бухте Козьмина для обеспечения танкерных поставок нефти в страны АТР и КНР. До ввода в действие ВСТО-2 в 2012 году доставка нефти от Сковородино до Козьмино осуществлялась железнодорожным транспортом.



На начальном этапе производственная инфраструктура первой очереди трубопроводной системы ВСТО включала 7 НПС, ее пропускная способность составляла 30 млн т нефти в год.



В 2010 году Транснефть приступила к работам по расширению ВСТО-1 до 80 млн т в год.



С 2011 года начались коммерческие поставки нефти в КНР через отвод Сковородино-Мохэ протяженностью 64 км. Первоначальная производительность отвода составляла 15 млн т в год.



В 2012 году в эксплуатацию введены 5 НПС (NN 12, 13, 16, 18, 20), мощность ВСТО-1 была доведена до 50 млн т нефти в год.



В 2014 году, после включения в работу ещё трёх НПС (NN 11, 15, 19), показатель составил 58 млн т в год.



В 2017 году завершена реализация проекта по расширению МН "Сковородино - Мохэ" до 30 млн т в год. По итогам 2018 года объём коммерческой поставки нефти в КНР через отвод Сковородино-Мохэ составил 28.3 млн т в год. В текущем году планируется достижение уровня поставок до 30 млн т.



В 2018 году в производственную инфраструктуру ТС ВСТО-1 включены еще 3 НПС (NN 3, 6, 9), пропускная способность трубопроводной системы увеличилась до 72 млн т в год.



С вводом НПС NN 2, 5, 7 показатель увеличился до проектных 80 млн т нефти в год.



Строительство второй очереди трубопроводной системы ВСТО - от Сковородино (Амурская область) до нефтеналивного порта Козьмино (Приморский край) - началось в 2010 году. Она была введена в эксплуатацию в 2012 году - на два года раньше планового срока. Протяженность ВСТО-2 составляет 2047 км, трасса трубопровода проходит по территории четырех субъектов Дальнего Востока: Хабаровского и Приморского краев, Еврейской автономной и Амурской областей. Ввод в эксплуатацию ВСТО-2 позволил постепенно отказаться от поставки нефти в порт Козьмино железнодорожным транспортом.



На момент запуска в декабре 2012 года мощность второй очереди ВСТО составляла 30 млн тонн нефти в год. В ее структуру на тот момент входили восемь НПС - NN 24, 27, 30, 34, 36, 38, 40, 41.



В 2015 году к системе ВСТО-2 трубопроводом-отводом протяженностью 28 км проектной мощностью 6 млн тонн нефти в год подключен АО "ННК-Хабаровский НПЗ". До ввода его в эксплуатацию сырье на НПЗ поступало в цистернах по железной дороге.



К концу 2015 года производительность нефтепровода ВСТО-2 была увеличена до 35 млн т.



В декабре 2017 года, с вводом в эксплуатацию НПС N 29 в Амурской области, показатель повысился до 36.7 млн т. В конце того же года началось строительство новых НПС (NN 23, 26 и 32) и реконструкция действующих станций.



В июле 2019 года введен в эксплуатацию нефтепровод-отвод от ТС ВСТО-2 до Комсомольского НПЗ мощностью 8 млн т в год.



Завершение работ по расширению системы ВСТО-2 позволило довести ее пропускную способность до проектного уровня в 50 млн тонн нефти в год.



Порт Козьмино является конечной точкой трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ТС ВСТО) и предназначен для приема нефти по трубопроводу и ее перевалки на современные морские суда.



В Козьмино налив производится у двух причалов, принимающих суда дедвейтом от 80 до 150 тыс. т. Далее танкеры с российской нефтью сорта ESPO отправляются в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.



В 2018 через порт Козьмино было экспортировано 30.4 млн т, в текущем году - 32.7 млн т. В 2020 году в соответствии с заявками нефтекомпаний объем отгрузки нефти ожидается на уровне 34 млн т.



Проведенные в 2017 году мероприятия по увеличению емкости резервуарного парка и дноуглубительные работы позволили в перспективе увеличить мощность по перевалке нефти в порту до 36 млн т в год.



Всего с начала работы порта в 2009 году и по состоянию на конец октября 2019 года на экспорт отправлено 245.2 млн т.



Трубопроводная система создана с учетом передовых достижений в проектировании, строительстве и эксплуатации нефтепроводов, обладает высоким уровнем надежности и минимальным воздействием на окружающую среду.



Большая протяженность и сложность прохождения трассы, скальные и песчаные породы, болота, тайга, зоны вечной мерзлоты, сейсмичность, значительное количество водных препятствий, низкие температуры потребовали применения особых технических решений.



Использовались материалы повышенного класса прочности и эксплуатационной надежности, высокотехнологичные средства автоматики, телемеханики, информатики и связи. В рамках реализации проекта была проведена замена роторов насосного оборудования, задействованного в процессе транспортировки нефти, увеличена мощность системы внешнего электроснабжения объектов, проведена доработка единой системы управления. Активно использовались технологии импортозамещения. Для достижения проектной пропускной способности ТС ВСТО-2 используются противотурбулентные присадки, производимые на сданном в эксплуатацию в этом году заводе "Транснефть-Синтез" в Татарстане.



Ввод ТС ВСТО в эксплуатацию и ускоренное расширение мощности нефтепровода являются важными этапами развития государственного топливно-энергетического комплекса. Реализация стратегического проекта ПАО "Транснефть" обеспечила возможность диверсификации нефтяного потока и увеличения объемов экспортных поставок.



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км. Уставный капитал компании составляет 7.249 млн руб., выпущено 5649468 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб.



"AK&M" от 27.11.2019