Роскомнадзор утвердил план проверок в ЦФО на 2020 год

Роскомнадзор утвердил план деятельности Управления Федеральной службы по Центральному федеральному округу в 2020 году. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Он включает организацию мероприятий систематического наблюдения и плановых проверок за деятельностью в сфере связи, средств массовой информации, а также в сфере персональных данных.



Помимо этого будет организована деятельность по проведению конференций, сборов и учебных семинаров для повышения профессионального опыта сотрудников Федеральной Службы, а также их ежегодная оценка на предмет знаний положений методических и руководящих документов Роскомнадзора.



Всего в Центральном федеральном округе запланировано 621 мероприятие на 2020 год.



"AK&M" от 27.11.2019