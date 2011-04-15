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27/11/2019
16:56

Роскомнадзор утвердил план проверок в ЦФО на 2020 год

Роскомнадзор утвердил план деятельности Управления Федеральной службы по Центральному федеральному округу в 2020 году. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Он включает организацию мероприятий систематического наблюдения и плановых проверок за деятельностью в сфере связи, средств массовой информации, а также в сфере персональных данных.

Помимо этого будет организована деятельность по проведению конференций, сборов и учебных семинаров для повышения профессионального опыта сотрудников Федеральной Службы, а также их ежегодная оценка на предмет знаний положений методических и руководящих документов Роскомнадзора.

Всего в Центральном федеральном округе запланировано 621 мероприятие на 2020 год.

"AK&M" от 27.11.2019
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