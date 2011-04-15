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27/11/2019
16:39

В РФ изменится налогообложение имущества организаций

В России с 2020 года вводится новая процедура рассмотрения заявлений о предоставлении льгот по транспортному и земельному налогам для организаций. Об этом говорится в сообщении ФНС.

По её результатам налогоплательщику будет направляться уведомление налогового органа о предоставлении льготы либо сообщение об отказе в ней.

Отменяется и обязательное требование об учёте недвижимого имущества организации в качестве основного средства для его налогообложения исходя из кадастровой стоимости. В этом случае для расчёта налога на имущество важно убедиться в наличии у юрлица права собственности или хозяйственного ведения на недвижимость, соблюдая при этом и иные условия его налогообложения.

В статье 394 НК РФ внесены дополнения, касающиеся применения льготной налоговой ставки по земельному налогу не более 0.3% от кадастровой стоимости в отношении участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Главное условие - они не должны использоваться в предпринимательской деятельности.

Для налогоплательщиков-организаций с 2021 года вводятся единые сроки уплаты транспортного и земельного налогов. Оплачивать их следует не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, начиная с оплаты за налоговый период 2020 года.

"AK&M" от 27.11.2019
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