Mercedes отзывает 361 автомобиль Sprinter из-за некорректной работы задних фонарей

АО "Мерседес-Бенц РУС" отзывает 361 автомобиль Mercedes-Benz Sprinter (тип 907/910). Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с февраля по июль 2019 года.



Причиной отзыва транспортных средств является некорректная работа задних фонарей. Если переключить поворотный переключатель освещения слишком быстро из одного положения в другое, то яркость задних фонарей может быть сильно снижена. В крайнем случае задние фонари могут полностью выйти из строя. При этом на комбинации приборов будет отображаться сообщение только о полном выходе из строя фонарей. Из-за недостаточной видимости автомобиля возрастает риск возникновения аварии. Функция стоп-сигнала будет работать впредь.



Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта.



Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru (проект компании Яндекс). Исходная информация для размещения на данном сервисе передается Росстандартом в рамках соответствующего соглашения.



Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На всех транспортных средствах будет заново проведена кодировка программного обеспечения блока управления модулем обработки сигналов и управления.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

АО "Мерседес-Бенц РУС" является официальным представителем изготовителя Mercedes-Benz на российском рынке.



"AK&M" от 27.11.2019