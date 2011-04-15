Газпром своевременно подготовил газотранспортную систему Беларуси к зиме

Газпром своевременно подготовил газотранспортную систему Беларуси к эксплуатации в осенне-зимнем периоде 2019/2020 года. Об этом говорится в сообщении компании по итогам рабочей встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в РФ Владимира Семашко.



В ПХГ на территории республики создан необходимый оперативный резерв газа.



Стороны обсудили актуальные направления сотрудничества Газпрома и Беларуси в газовой сфере. Особое внимание было уделено вопросам поставок российского газа в республику и его транспортировки по территории страны после 2019 года.



Напомним, между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" действуют контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики до конца 2019 года.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 27.11.2019