Суд отклонил апелляцию Газпрома в споре с Нафтогазом

Суд шведского округа Свеа не удовлетворил первую апелляцию Газпрома на решение Стокгольмского арбитража в споре с Нафтогазом. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



Речь идёт о взыскании с Газпрома $2.56 млрд по спору о контрактах на поставку и транзит газа.



Решение означает, что суд отказал в требовании Газпрома и решение арбитражного суда не может быть отменено. Суд не выявил процедурных нарушений. Решение нельзя обжаловать. Остальные жалобы Газпрома будут рассмотрены в 2020 году.



Стокгольмский арбитраж в 2017-2018 годах обязал Газпром выплатить украинской стороне $2.56 млрд. Вместе с этим Нафтогаз подал новый иск к Газпрому на $12 млрд. Россия ранее заявляла, что готова продлить действующий контракт на транзит газа только при условии обнуления всех судебных требований.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" является одной из крупнейших компаний Украины. "Нафтогаз Украины" осуществляет переработку газа, нефти и конденсата на пяти газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), входящих в состав компании, вырабатывая на них сжиженный газ, моторные топлива и другие виды нефтепродуктов.



