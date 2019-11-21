Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 28 ноября в размере 63.9722 руб. против 64.0239 руб. на 27 ноября.
Курс доллара США за последние 5 дней:
27.11.19 - 64.0239 руб.
26.11.19 - 63.7637 руб.
23.11.19 - 63.7101 руб.
22.11.19 - 63.8430 руб.
21.11.19 - 64.0213 руб.
"AK&M" от 27.11.2019