ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 28 ноября в размере 63.9722 руб. против 64.0239 руб. на 27 ноября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



27.11.19 - 64.0239 руб.

26.11.19 - 63.7637 руб.

23.11.19 - 63.7101 руб.

22.11.19 - 63.8430 руб.

21.11.19 - 64.0213 руб.



















































































"AK&M" от 27.11.2019