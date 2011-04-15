Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 28 ноября

Банк России установил на 28 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.3668

1 Азербайджанский манат 37.7083

100 Армянских драмов 13.3973

1 Белорусский рубль 30.4427

1 Болгарский лев 36.0102

1 Бразильский реал 15.1117

100 Венгерских форинтов 20.9721

1000 Вон Республики Корея 54.3556

10 Гонконгских долларов 81.7191

10 Датских крон 94.2597

1 Доллар США 63.9722

1 Евро 70.4398

100 Индийских рупий 89.6283

100 Казахстанских тенге 16.5562

1 Канадский доллар 48.1936

100 Киргизских сомов 91.3889

10 Китайских юаней 91.0468

10 Молдавских леев 36.6813

1 Новый туркменский манат 18.3039

10 Норвежских крон 69.6873

1 Польский злотый 16.3453

1 Румынский лей 14.7384

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.8326

1 Сингапурский доллар 46.8249

10 Таджикских сомони 65.9949

1 Турецкая лира 11.1065

10000 Узбекских сумов 67.3771

10 Украинских гривен 26.6912

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.1595

10 Чешских крон 27.6135

10 Шведских крон 66.7162

1 Швейцарский франк 64.1004

10 Южноафриканских рэндов 43.3381

100 Японских иен 58.6014

"AK&M" от 27.11.2019