Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 28 ноября

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Банк России установил на 28 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.3668
1 Азербайджанский манат 37.7083
100 Армянских драмов 13.3973
1 Белорусский рубль 30.4427
1 Болгарский лев 36.0102
1 Бразильский реал 15.1117
100 Венгерских форинтов 20.9721
1000 Вон Республики Корея 54.3556
10 Гонконгских долларов 81.7191
10 Датских крон 94.2597
1 Доллар США 63.9722
1 Евро 70.4398
100 Индийских рупий 89.6283
100 Казахстанских тенге 16.5562
1 Канадский доллар 48.1936
100 Киргизских сомов 91.3889
10 Китайских юаней 91.0468
10 Молдавских леев 36.6813
1 Новый туркменский манат 18.3039
10 Норвежских крон 69.6873
1 Польский злотый 16.3453
1 Румынский лей 14.7384
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.8326
1 Сингапурский доллар 46.8249
10 Таджикских сомони 65.9949
1 Турецкая лира 11.1065
10000 Узбекских сумов 67.3771
10 Украинских гривен 26.6912
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.1595
10 Чешских крон 27.6135
10 Шведских крон 66.7162
1 Швейцарский франк 64.1004
10 Южноафриканских рэндов 43.3381
100 Японских иен 58.6014
"AK&M" от 27.11.2019