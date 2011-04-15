Банк России на 28 ноября понизил курс евро к рублю почти на 8 копеек до 70.4398 руб., курс доллара США - более чем на 5 копеек до 63.9722 руб.

Банк России на 28 ноября понизил официальный курс евро к рублю почти на 8 копеек до 70.4398 руб. с 70.5159 руб., курс доллара США - более чем на 5 копеек до 63.9722 руб. с 64.0239 руб. 27 ноября.



Стоимость бивалютной корзины на 28 ноября уменьшилась более чем на 6 копеек (-0.09%) до 66.8826 руб. с 66.9453 руб. 27 ноября.



"AK&M" от 27.11.2019