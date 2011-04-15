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27/11/2019
14:28

Кабмин внёс в ГД законопроект о расширении использования маткапитала

Правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении возможностей использования средств материнского капитала. Об этом говорится в материалах Кабмина.

Так, законом "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" с 1 января 2019 года установлена возможность строительства жилого дома, в том числе, на садовом земельном участке. В то же время законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" не предусмотрена возможность направления средств материнского капитала на строительство (реконструкцию) жилого помещения, находящегося на садовом земельном участке.

Законопроектом предлагается закрепить возможность направления средств материнского капитала на эти цели.

"AK&M" от 27.11.2019
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