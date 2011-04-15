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27/11/2019
16:27

Инфляция за неделю, с 19 по 25 ноября, составила 0.1%

Инфляция за неделю, с 19 по 25 ноября 2019 года, составила 0.1%. Об этом сообщил Росстат по данным еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг в 283 городах России.

С начала ноября инфляция составила 0.3%, с начала года - 2.7%.

За прошедшую неделю цены на сахар-песок и пшено снизились на 1.9%,маргарин - на 0.3%, свинину, мясо кур, муку пшеничную и рис - на 0.2%.

Одновременно выросли цены на крупу гречневую на 1.5%, рыбу мороженую - на 0.6%, сыры сычужные - на 0.4%, сосиски, сардельки, колбасу вареную, молоко пастеризованное, яйца куриные, сметану и хлеб ржаной - на 0.3%, говядину, консервы мясные, масло сливочное, конфеты шоколадные, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов и макаронные изделия - на 0.2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.9%, в том числе на помидоры - 3.8%, морковь - 1%.

Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0.5%.

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