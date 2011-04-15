На трассе М11 Москва - Санкт-Петербург запущено движение

Президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин приняли участие в церемонии открытия трассы М11 Москва - Санкт-Петербург, с завершением восьмого этапа которой движение запущено на всей магистрали. Об этом сообщил Стройкомплекс.



Трасса М11 проходит по территории шести субъектов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Длина дороги - 669 км. Проезд по М11 платный, бесплатной альтернативой является дорога М10 "Россия".



На М11 расположено 16 пунктов взимания платы, шесть многофункциональных сервисных зон, 15 контейнерных заправок.



С открытием восьмого участка среднее время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга составит 5.5 часов. Сейчас скорость движения по М11 - 110 км/ч. Скоростной режим на всех участках трассы планируют поднять до 130 км/ч весной 2020 года. Такой режим уже действует только на участке в обход Вышнего Волочка.



Ранее ГК "Автодор" опубликовала новую тарифную сетку для пользователей дороги М11, которая начала действовать с 1 ноября. Цена зависит от дня недели и наличия транспондера, который позволяет оплатить проезд без остановки.



Для легковых машин стоимость поездки по всей трассе в будни составит 1.82 тыс. руб., с транспондером - 1.331 тыс. руб. В выходные проезд будет стоить 2.2 тыс. руб., при использовании транспондера - 1.494 тыс. руб.



Нововведения не распространяются на головной участок трассы М11 из Москвы до аэропорта "Шереметьево" (15-58 км) и седьмой и восьмой участки трассы.





"AK&M" от 27.11.2019