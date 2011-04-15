Савёловский и Белорусский вокзалы свяжут пешеходным переходом

Через железнодорожные пути, расположенные между Савеловским и Белорусским вокзалами, планируется возвести надземный пешеходный переход. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.



Он появится в створе 5-й улицы Ямского поля и свяжет районы Бутырский и Беговой. Проект планировки разработало ГАУ "НИ и ПИ Градплан Москвы".



"Интенсивность движения электропоездов на этом участке железной дороги резко возросла после запуска первого Московского центрального диаметра "Одинцово-Лобня". Надземный переход позволит безопасно пересекать железнодорожные пути с Бутырского вала на 5-ю улицу Ямского поля, улицу Правды и в Бумажный проезд", - сказал С.Кузнецов.



По его словам, в переходе установят два лифта для удобства пешеходов и маломобильных людей.



"AK&M" от 27.11.2019