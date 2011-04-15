Atlasglobal приостановила полёты с 26 ноября до 21 декабря 2019 года. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



Такое решение принято в связи с новым этапом реструктуризации, отмечается в сообщении.



Вся процедура, касающаяся принудительного изменения и/или возврата, будет объявлена 16 декабря на веб-сайте компании.



Atlasglobal - турецкий авиаперевозчик с головной базой в стамбульском аэропорту "Кемаль Ататюрк", совершающий внутренние и зарубежные рейсы с 2001 года. До 2015 года авиакомпания была известна под именем Atlasjet.



География полётов - Европа, Ближний Восток и монархии Персидского залива (всего около шести десятков направлений). В России авиапредприятие известно выполнением сезонных и чартерных рейсов на ключевые курорты Турции.



Флот "Атласглобал" насчитывает более двух десятков лайнеров европейского (Airbus) и американского (Boeing) производства.



"AK&M" от 27.11.2019