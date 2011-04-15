Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

27/11/2019
16:25

Atlasglobal приостановила полёты с 26 ноября до 21 декабря

Atlasglobal приостановила полёты с 26 ноября до 21 декабря 2019 года. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Такое решение принято в связи с новым этапом реструктуризации, отмечается в сообщении.

Вся процедура, касающаяся принудительного изменения и/или возврата, будет объявлена 16 декабря на веб-сайте компании.

Atlasglobal - турецкий авиаперевозчик с головной базой в стамбульском аэропорту "Кемаль Ататюрк", совершающий внутренние и зарубежные рейсы с 2001 года. До 2015 года авиакомпания была известна под именем Atlasjet.

География полётов - Европа, Ближний Восток и монархии Персидского залива (всего около шести десятков направлений). В России авиапредприятие известно выполнением сезонных и чартерных рейсов на ключевые курорты Турции.

Флот "Атласглобал" насчитывает более двух десятков лайнеров европейского (Airbus) и американского (Boeing) производства.

"AK&M" от 27.11.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100