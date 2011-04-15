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27/11/2019
18:15

РФ может запретить ввоз продуктов из Эквадора

Россельхознадзор не исключает возможности введения временных ограничений на поставки эквадорской подкарантинной продукции на российский рынок.

Как говорится в сообщении ведомства, в партии бананов, ввезённых из Эквадора, был выявлен карантинный для стран-членов ЕАЭС объект - многоядную муху-горбатку (Megaselia scalaris (Loew)), являющуюся переносчиком опасного заболевания - холеры. Об этом факте Россельхознадзор уведомил Агентство по фитосанитарному и ветеринарному регулированию и контролю Республики Эквадор (AGROCALIDAD).

Согласно данным анализа фитосанитарного риска, проведённого подведомственным Россельхознадзору ФГБУ "Всероссийский центр карантина растений", научно доказано, что этот объект является универсальным вредителем растительной продукции.

Многоядная муха-горбатка заражает многие продукты питания, в том числе муку, сою, картофель, бананы, дыню, сыр, вяленую рыбу. Объект наносит существенный вред грибным плантациям, повреждая мицелий и плодовые тела вешенки (Pleurotus spp.), шампиньонов (Agaricus bisporus), трюфелей (Tuber spp.).

Фитосанитарный риск заноса в Российскую Федерацию и распространения указанного вредителя на территории страны оценивается как высокий.

Учитывая изложенное, а также международный опыт в обеспечении карантинных фитосанитарных мер, выявление нового случая поставки продукции, зараженной указанным карантинным для стран-членов ЕАЭС объектом, может послужить основанием для рассмотрения вопроса о выражении Россельхознадзором недоверия AGROCALIDAD в части обеспечения российских фитосанитарных требований. Этот факт также может привести к возможному введению временных ограничений на поставку в Российскую Федерацию продукции высокого фитосанитарного риска.

"AK&M" от 27.11.2019
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