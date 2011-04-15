Минприроды утвердило рекомендации бизнесу по реализации программ экологической ответственности

Минприроды утвердило методические рекомендации бизнесу по реализации корпоративных программ экологической ответственности, говорится в сообщении министерства.



Документ подготовлен в целях оказания научно-методической, информационно-аналитической поддержки компаниям на этапе разработки корпоративных программ по сохранению и восстановлению находящихся в зоне воздействия их хозяйственной деятельности редких видов животных. Их перечень предусмотрен федеральным проектом "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" нацпроекта "Экология".



В настоящее время планирование и реализация мероприятий по сохранению, устойчивому использованию и восстановлению биоразнообразия осуществляется коммерческими организациями в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством РФ об охране окружающей среды, о животном мире, об ООПТ, а также земельным, водным, лесным законодательством РФ и законодательством РФ о недрах.



В разработанных Минприроды России рекомендациях прописаны требования к структуре и содержанию корпоративных программ по сохранению биоразнообразия, в том числе, к разработке годовых планов работ и формированию отчетности. Программу сохранения биоразнообразия рекомендуется разрабатывать на основании результатов проведенной оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. При этом, наличие документа не освобождает компанию от обязанности соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды, включая возмещение вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей среды.



Разработку корпоративных программ рекомендовано осуществлять во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов РФ, на территории которых осуществляется хозяйственная деятельность, органами местного самоуправления, научными, образовательными, общественными и иными организациями, а также населением, проживающим в районах ведения хозяйственной деятельности и в зонах воздействия хозяйственной деятельности на компоненты природной среды.



"AK&M" от 27.11.2019