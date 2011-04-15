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27/11/2019
15:53

Минсельхоз планирует заложить 6.7 тыс. га виноградников в 2019 году

Минсельхоз планирует заложить 6.7 тыс. га виноградников в 2019 году. Об этом говорится в сообщении министерства.

Как отметила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут, слова которой приводятся в сообщении, важнейшим направлением деятельности Минсельхоза России является реализация мероприятий по продвижению российского вина, чтобы не дать ему затеряться среди импорта и повысить лояльность потребителей к национальному продукту.

"Для повышения узнаваемости качественных отечественных вин нами совместно с отраслевыми экспертами были разработаны законодательные инициативы, позволяющие более активно популяризировать эту продукцию среди потребителей. Уже сегодня мы наблюдаем, как растёт интерес к российским винам", - заявила О.Лут.

В частности, к таким инициативам относится новый закон о виноградарстве и виноделии, закрепляющий основы регулирования рынка вина, а также изменения в законе "О рекламе", касающиеся размещения рекламы вина в винодельческих регионах страны рядом с винодельнями. Замминистра отметила, что принятие данных инициатив необходимо отрасли и позволит повысить интерес потребителей к российской винодельческой продукции.




"AK&M" от 27.11.2019
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