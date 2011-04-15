ГК "Автодор" и ВТБ договорились о совместной реализации проекта строительства участков трассы М-12.



Как говорится в сообщении сторон, ГК "Автодор" и ВТБ подписали соглашение о взаимодействии по подготовке и реализации строительства автомобильной дороги Москва-Нижний Новгород-Казань на участке от Орехово-Зуево до Арзамаса протяжённостью около 350 км.



В документе закреплены основные направления сотрудничества - структурирование и подготовка финансовой и технической документации по проекту для целей привлечения подрядчиков и организации финансирования.



Соглашение было анонсировано в присутствии президента РФ Владимира Путина.



Правительство РФ согласовало поэтапную реализацию проекта строительства новой скоростной автомобильной трассы протяжённостью около 800 км, которая соединит Москву и Казань. Эта трасса станет частью международного транспортного коридора Европа-Западный Китай (ЕЗК). Первым участком этого маршрута стало уже открытое скоростное шоссе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом, в реализации которого приняла участие группа ВТБ.



Общая стоимость строительства новой дороги между Москвой и Казанью - около 730 млрд руб. Трасса свяжет крупнейшие промышленные агломерации России, будет способствовать экономическому росту регионов. Проект является одним из крупнейших в Комплексном плане модернизации магистральной инфраструктуры (КПМИ).



Как отметил председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко, цитируемый в сообщении: "В соответствии с требованиями КПМИ нашей основной целью является привлечение в проект внебюджетных инвестиций. В этой связи мы активно работаем над привлечением в проект внебюджетных инвестиций в необходимом объеме, чтобы обеспечить его успешную реализацию в довольно сжатые сроки, определенные Правительством РФ".



Проект строительства международного транспортного коридора Европа - Западный Китай (ЕЗК) реализуется в соответствии с Меморандумами о сотрудничестве между Россией и Казахстаном, Россией и Китаем, заключенными в 2008 году. Рассматриваемый участок Москва - Казань предполагает новое строительство 794 км автодороги категории 1-Б с 4-мя полосами движения от МКАД до населенного пункта Шали (Татарстан).



В соответствии с решением Правительства строительство автодороги реализуется в 4 этапа. Первый и второй этапы (Москва-Владимир и Канаш-Шали (Южный обход Казани) соответственно) планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году, третий этап (Владимир-Арзамас) - в 2025 году, оставшиеся участки должны быть введены в эксплуатацию в 2027 году.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 27.11.2019