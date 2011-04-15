Ингосстрах выплатил более 680 тыс. евро в связи с потерей пера руля судна Grey Whale

Ингосстрах выплатил владельцам судна Grey Whale возмещение в размере более 680 тыс. евро в связи с потерей пера руля в результате посадки судна на мель. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Судно застраховано в Ингосстрахе по полису КАСКО с ответственностью за полную гибель или повреждения.



После выхода с рейда п. Нуадибу (Мавритания) 15 декабря 2018 года с грузом рыбной продукции судно Grey Whale потеряло управляемость. После перегрузки рыбной продукции на другое судно началась буксировка в порт Лас-Пальмас. 3 января 2019 г. был проведён водолазный осмотр рулевого устройства т/х Grey Whale, который выявил потерю пера руля. Для более детального осмотра была организована постановка судна в сухой док. По результатам осмотра корпуса судна в доке номинированный сюрвейер сделал заключение о том, что потеря пера руля явилась следствием касания грунта.



В апреле 2019 года была проведена промежуточная выплата возмещения в сумме 194 426,92 евро для целей ремонта, включавшего в себя изготовление и установку нового пера руля. В сентябре после окончания ремонта страхователь заявил финальную претензию по понесенным расходам. Предоставленные документы были проанализированы сюрвейером и после расчета доли судна в общеаварийных расходах, а также с учетом франшизы и ранее произведенной промежуточной выплаты балансовый платеж в качестве полного и окончательного урегулирования данного случая составил 486 891,48 евро. Выплата произведена в октябре 2019 года.



Таким образом, всего по данному случаю Ингосстрах выплатил владельцам судна Grey Whale 681 318.40 евро.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 27.11.2019