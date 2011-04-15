Дайджест газеты "Коммерсант" от 28 ноября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 28 ноября 2019 года.



ХАКЕРАМ НАШЛИ РАБОТУ

ПАРОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ОКАЗАЛИСЬ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ





Хакеры опубликовали базу данных, якобы содержащую информацию о 500 тыс. пользователей портала для поиска работы jobinmoscow.ru. Помимо персональных данных соискателей, которые они сами согласились выложить в открытый доступ, в базе также содержатся логины и пароли к аккаунтам. По мнению экспертов, подобные данные могут быть востребованы на рынке "поддельного трудоустройства", на котором мошенники выманивают у пострадавших платежи.





ПАТРИОТИЗМ - ПОСЛЕДНЕЕ ПРИБЕЖИЩЕ "Е.Н.О.Т.ОВ"

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ НАЗВАЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧВК ПРЕСТУПНОЙ



Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) назвал преступной деятельность региональной общественной организации "Единые народные общинные товарищества" (известна как частная военная компания (ЧВК) "Е.Н.О.Т. корп."). Лидер организации Роман Теленкевич и несколько ее рядовых участников, отличившихся на Востоке Украины, в Сирии и Крыму, обвиняются в бандитизме, вымогательствах, разбоях и кражах. Причем, совершая нападения, считает следствие, "еноты" действовали по приказам своих предполагаемых кураторов из ФСБ.





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"AK&M" от 28.11.2019