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ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 28 ноября, в размере 70.4398 руб. против 70.5159 руб. на 27 ноября.
Курс евро за последние 5 дней:
27.11.19 - 70.5159 руб.
26.11.19 - 70.3122 руб.
23.11.19 - 70.5207 руб.
22.11.19 - 70.6997 руб.
21.11.19 - 70.8524 руб.
"AK&M" от 27.11.2019