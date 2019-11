На Ямбургском месторождении завершились испытания модульной компрессорной установки

На Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении (ЯНГКМ) завершились приемочные испытания модульной компрессорной установки (МКУ). Итог которых - введение МКУ в промышленную эксплуатацию и запуск в серийное производство. Об этом говорится в сообщении компании "Газпром добыча Ямбург".



МКУ - уникальная отечественная разработка для решения проблемы низконапорного газа. Полигоном для испытания пилотного проекта служил куст скважин газового промысла N6 ЯНГКМ. Основными требованиями заказчика, ООО "Газпром добыча Ямбург", были компактность, автономность оборудования, высокая автоматизация процесса компримирования газа.



МКУ выдержала много испытаний, начиная от заводских в 2016 году и заканчивая третьим приемочным этапом, который прошел 12-14 ноября 2019 года. Все это время установку совершенствовали, дорабатывали, устраняли недочеты и замечания.



Готовность первой отечественной МКУ к эксплуатации оценивала специальная комиссия. В неё вошли представители ПАО "Газпром", администрации и структурных подразделений ООО "Газпром добыча Ямбург", института "НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа", завода-изготовителя "Казанькомпрессормаш" и других производителей оборудования.



По решению комиссии опытный образец модульной компрессорной установки принят в эксплуатацию с условием устранения последних оставшихся замечаний



На Ямбургском месторождении предполагается эксплуатация порядка 50 модульных компрессорных установок.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 28.11.2019