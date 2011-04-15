Основные мировые фондовые индикаторы завершили вчерашние торги в плюсе, а их американские визави вновь обновили исторические максимумы. Сказалось отсутствие негатива по обсуждаемой торговой сделке США и Китая и неплохая макростатистика по американской экономике (пересмотр оценки ВВП за 3К19 с 1.9% до 2.1%, рост заказов на товары длительного пользования и потребительских доходов) вкупе с цифрами о стабильной инфляции PCE около 1.3% (является основным индикатором ценовой динамики для ФРС). Об этом говорится в обзоре РФПИ.



Правда, к вечеру вышли новости о том, что Д.Трамп все-таки подписал законопроект о поддержке протестующих в Гонконге, чем вызвал негативную реакцию китайских властей. Именно этот факт сегодня давит на азиатские индексы, поскольку неясно, как все это скажется на перспективах торговых переговоров. Есть ощущение, что обе стороны пока попытаются разделить эти треки, учитывая заинтересованность в снижении напряженности в торговом противостоянии по экономическим и политическим причинам. Однако точно сказать невозможно, и эти риски закладываются в цены. Сегодня из-за празднования Дня Благодарения в США американские площадки закрыты, поэтому торговая активность и в других частях света будет низкой.



Валютный рынок. В очередной раз торги российской валютой завершились без каких-либо явных изменений, курс USD/RUB продолжил колебаться вокруг цифры 64. Объемы торгов расчетами “T+1” снизились до US$1.4 млрд, указывая на отсутствие существенных потоков из-за явного дефицита новых идей. Частично внутридневная волатильность была поддержана масштабными колебаниями цен на нефть во второй половине дня, когда котировки Brent резко обвалились с US$64.50/брл. до US$63.59/брл. на данных о повышении запасов сырья в США и ожиданиях сохранения квот по добыче нефти в рамках ОПЕК+ по итогам предстоящей в начале декабря встрече. Сегодняшняя выплата налога на прибыль вряд ли сильно повлияет на рынок. Учитывая умеренно-негативный внешний фон, допускаем, что рубль сегодня будет торговаться с небольшим понижением на уровнях 64+/USD.



Денежный/долговой рынки. Приток ликвидности в систему вкупе с операциями Казначейства способствовали небольшому снижению ставок овернайт на 3-5 б.п. до 6.42-6.57% при соответствующем понижении на рынке FX свопов с 6.75% до 6.55-6.60%. Сегодня из-за налогов наблюдавшееся восстановление корсчетов может на время приостановиться, поэтому ждем сохранения ставок на вчерашних уровнях.



На долговом рынке доходности US-Treasuries немного подросли на 2-3 б.п. при смешанной динамике в ЕМ бондах. На рынке ОФЗ кривая завершила день разнонаправленно в пределах 1-3 б.п. Слабыми оказались и результаты аукциона пятилетнего выпуска 26223, где из возможных 23.5 млрд руб. Минфин разместил лишь 13 млрд. руб. при спросе около 18 млрд руб. Вероятно, сказалось отсутствие краткосрочных идей, уже довольно низкие уровни доходностей и нежелание иностранцев предпринимать активные действия в преддверии выходного в США.



"AK&M" от 28.11.2019