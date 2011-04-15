Статистика по нефти из США сдержала продолжение роста

Нефтяные котировки в среду оказались под давлением на фоне негативной статистики из США по запасам нефти. По данным EIA коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли на 1.57 млн баррелей против ожидаемого аналитиками снижения на 0.42 млн баррелей. Всего запасы в США составили 451.95 млн баррелей. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова.



Рост запасов нефти и бензина, существенно превышающий прогнозы, в совокупности с очередным увеличением добычи оказал негативное влияние на настроения участников нефтяного рынка. Основная масса аналитиков ожидает избытка на рынке в 2020 г. Рост запасов указывает на слабый спрос и увеличивает вероятность перевеса предложения над спросом в будущем году. В то же время, темпы роста добычи в Штатах могут замедлиться, на что указывает статистика по буровой активности.



Из-за праздника в США еженедельный доклад нефтесервисной компании Baker Hughes по буровой активности был опубликован в среду. Согласно данным, буровая активность в Штатах продолжает сокращаться. Количество активных нефтяных буровых установок в США снизилось шестую неделю подряд и достигло на прошлой неделе 668 уст. (-3), что является минимумом с апреля 2017 г. В годовом выражении сокращение составляет 219 уст. Более половины всех буровых (405 против 487 на начало года) сосредоточено на ключевом американском сланцевом месторождении Permian.



"AK&M" от 28.11.2019