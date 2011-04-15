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28/11/2019
13:46

Кабмин одобрил создание ФГБУ "Дом народов России"

Правительство РФ одобрило создание федерального государственного бюджетного учреждения "Дом народов России". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Основной целью деятельности учреждения является создание условий для сохранения, возрождения и развития национальных культур, реализации национально-культурных прав граждан РФ, относящих себя к определённым этническим общностям, путём организации и проведения культурно-массовых мероприятий и осуществления иной деятельности, в результате которой сохраняются, формируются и распространяются культурные ценности многонационального народа России.

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) будет осуществлять функции и полномочия учредителя. Росимуществу совместно с ФАДН поручено в 6-месячный срок осуществить закрепление за учреждением на праве оперативного управления помещения общей площадью 8.669 тыс. кв. м, расположенного по адресу: Москва, ул. Щепкина, д. 22.

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего распоряжения, будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ФАДН в федеральном бюджете на указанные цели.


"AK&M" от 28.11.2019
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