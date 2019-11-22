ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 29 ноября в размере 64.1005 руб. против 63.9722 руб. на 28 ноября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



28.11.19 - 63.9722 руб.

27.11.19 - 64.0239 руб.

26.11.19 - 63.7637 руб.

23.11.19 - 63.7101 руб.

22.11.19 - 63.8430 руб.





















































































"AK&M" от 28.11.2019