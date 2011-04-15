Чтобы сделать 31 декабря выходным, новый закон не нужен, А.Исаев

Чтобы сделать 31 декабря выходным, новый закон не нужен. Как говорится в сообщении нижней палаты парламента, об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в связи с внесением в ГД депутатами фракции ЛДПР законопроекта о выходном дне 31 декабря.



Законодательство уже позволяет переносить выходной день на это число - для этого нужно совместное решение Правительства, работодателей и профсоюзов, которым виднее, чем какой-либо политической партии, куда переносить выходные, подчеркнул А.Исаев.



"Такая возможность существует и сегодня в законе. Потому что, напомню, после последних изменений в 112 статью Трудового кодекса новогодние каникулы были сокращены на два дня. Они раньше фактически продолжались до 10 января, сейчас они продолжаются до 8 января. И два эти дня Правительство, согласовав это с профсоюзами и объединениями работодателей в Трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, может перенести на любые дни - присовокупить к существующим выходным с одной, с другой стороны и так далее", - заявил А.Исаев.



При этом, подчеркнул он, "решение в данном случае принадлежит Правительству, работодателям и профсоюзам", и решение это должно быть совместное.





"AK&M" от 28.11.2019