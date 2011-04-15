Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 29 ноября

Банк России установил на 29 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.3512

1 Азербайджанский манат 37.7840

100 Армянских драмов 13.4101

1 Белорусский рубль 30.3391

1 Болгарский лев 36.0845

1 Бразильский реал 15.0326

100 Венгерских форинтов 20.9777

1000 Вон Республики Корея 54.3556

10 Гонконгских долларов 81.8820

10 Датских крон 94.4474

1 Доллар США 64.1005

1 Евро 70.5747

100 Индийских рупий 89.6354

100 Казахстанских тенге 16.5838

1 Канадский доллар 48.2176

100 Киргизских сомов 91.5721

10 Китайских юаней 91.1464

10 Молдавских леев 36.6708

1 Новый туркменский манат 18.3406

10 Норвежских крон 69.8224

1 Польский злотый 16.3823

1 Румынский лей 14.7229

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.0036

1 Сингапурский доллар 46.9120

10 Таджикских сомони 66.1225

1 Турецкая лира 11.1168

10000 Узбекских сумов 67.5120

10 Украинских гривен 26.6613

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.9525

10 Чешских крон 27.6295

10 Шведских крон 66.8438

1 Швейцарский франк 64.1711

10 Южноафриканских рэндов 43.3566

100 Японских иен 58.5955

"AK&M" от 28.11.2019