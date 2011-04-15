Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 29 ноября

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Банк России установил на 29 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.3512
1 Азербайджанский манат 37.7840
100 Армянских драмов 13.4101
1 Белорусский рубль 30.3391
1 Болгарский лев 36.0845
1 Бразильский реал 15.0326
100 Венгерских форинтов 20.9777
1000 Вон Республики Корея 54.3556
10 Гонконгских долларов 81.8820
10 Датских крон 94.4474
1 Доллар США 64.1005
1 Евро 70.5747
100 Индийских рупий 89.6354
100 Казахстанских тенге 16.5838
1 Канадский доллар 48.2176
100 Киргизских сомов 91.5721
10 Китайских юаней 91.1464
10 Молдавских леев 36.6708
1 Новый туркменский манат 18.3406
10 Норвежских крон 69.8224
1 Польский злотый 16.3823
1 Румынский лей 14.7229
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.0036
1 Сингапурский доллар 46.9120
10 Таджикских сомони 66.1225
1 Турецкая лира 11.1168
10000 Узбекских сумов 67.5120
10 Украинских гривен 26.6613
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.9525
10 Чешских крон 27.6295
10 Шведских крон 66.8438
1 Швейцарский франк 64.1711
10 Южноафриканских рэндов 43.3566
100 Японских иен 58.5955
"AK&M" от 28.11.2019