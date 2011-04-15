Банк России на 29 ноября повысил курс евро к рублю более чем на 13 копеек до 70.5747 руб., курс доллара США - почти на 13 копеек до 64.1005 руб.

Банк России на 29 ноября повысил официальный курс евро к рублю более чем на 13 копеек до 70.5747 руб. с 70.4398 руб., курс доллара США - почти на 13 копеек до 64.1005 руб. с 63.9722 руб. 28 ноября.



Стоимость бивалютной корзины на 29 ноября увеличилась более чем на 13 копеек (+0.2%) до 67.0139 руб. с 66.8826 руб. 28 ноября.



"AK&M" от 28.11.2019