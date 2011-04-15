РЖД запустили новые вагоны на маршруте Москва-Белгород

РЖД запустили новые купейные и плацкартные вагоны с душем на маршруте Москва-Белгород.



Как говорится в сообщении перевозчика, в поездку на обновлённом составе отправились более 600 человек.



Состав поезда выполнен в виде двухвагонных сцепов из плацкартных и купейных вагонов нового модельного ряда. Такая конструкция позволяет создать более комфортные условия в поездке за счет эффективного использования общего пространства. Герметичный переход между двумя вагонами сохраняет тепло, улучшает шумоизоляцию.



Благодаря новым планировочным решениям в вагонах организовано дополнительное пространство общего пользования, а в туалетных комнатах - душевые кабины. Так, во всех вагонах появилась сервисная зона с вендинговыми аппаратами, где можно самостоятельно выбрать и приобрести еду и напитки (как холодные, так и горячие), оборудованы комнаты с холодильником и микроволновой печью. Также все вагоны оснащены специальными аппаратами с функцией фильтрации и нагрева воды - пурифайерами.



В каждом вагоне есть две уборные с экологически чистыми туалетными комплексами. В одной из них для пассажиров с маленькими детьми предусмотрен пеленальный столик, а в другом - душевая кабина. Также все туалетные комнаты оборудованы сенсорными кранами для бесконтактной подачи воды и мыла и электросушилками для рук.



Все новые вагоны оборудованы системами контроля безопасности и связи и поддержания микроклимата, а место каждого пассажира для обеспечения максимального комфорта оснащено индивидуальными светильниками, USB-разъёмами и розетками.



Напомним, поезд N 71/72 "Белогорье" сообщением Белгород-Москва курсирует ежедневно. Расписание движения составлено таким образом, чтобы пассажиры могли отдохнуть в пути. Составы отправляются вечером и прибывают на станцию назначения на следующие сутки. Время в пути - около 9 часов 30 минут. На маршруте предусмотрены остановки: Тула, Орел, Курск, Солнцево, Ржава и Прохоровка.



Специально для маленьких пассажиров в обновлённом составе начала работать "Библиотека юного путешественника". В ней представлены увлекательные детские книги классических и современных авторов. Взять книгу для чтения в поездке можно бесплатно, обратившись к проводнику.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.



"AK&M" от 28.11.2019